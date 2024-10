Parrot OS 6.2 introduce launcher per i contenitori Docker

Parrot Security ha recentemente annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Parrot OS 6.2. Si tratta dell’ultima versione di questa distribuzione basata su Debian per l’hacking etico e i test di penetrazione. Una delle nuove funzionalità più entusiasmanti è Rocket, un tool launcher scritto interamente in Python usando PyQt6 per la GUI. Inoltre, semplifica l’esecuzione dei container Docker, in particolare per gli strumenti di sicurezza disponibili nel repository Parrot e oltre. In altre parole, invece di scaricarli manualmente ed eseguirli tramite comandi Docker non proprio intuitivi, gli utenti possono selezionare quello desiderato direttamente dall’interfaccia utente di Rocket, che gestisce il resto.

Parrot OS 6.2: le altre novità della nuova versione

Ciò che è ancora più entusiasmante è che il launcher è compatibile non solo con Parrot, ma anche con altre distribuzioni Linux, Windows e macOS. Ciò a condizione che docker.io sia installato. Per provare Rocket, gli utenti possono scaricare il file dedicato dal sito ufficiale, decomprimerlo e installare il pacchetto DEB. Quest’ultimo deve essere installato in “/usr/bin“, in modo da essere eseguito dal menu del proprio sistema o dal terminale. Dal punto di vista software, Parrot 6.2 è basato sul kernel Linux 6.10 e include diversi aggiornamenti di pacchetti, che rende il sistema più robusto e sicuro. I principali update includono: Airgeddon 11.30, Anonsurf 5.0 (CLI and GUI), Flatpak 1.14.10, Firefox ESR 128.3, VirtualBox 7.0.20, VLC 3.0.21 e LibreOffice 24.8.

Parrot OS 6.2 ha introdotto aggiornamenti chiave per initramfs-tools e libc, insieme a nuovi launcher di strumenti nel menu Parrot. Inoltre, gli aggiornamenti riguardano anche driver essenziali, pacchetti Python e vari strumenti di sviluppo, come Golang, NodeJS e tmux. Infine, anche i metapacchetti parrot-tools hanno visto miglioramenti, coprendo un’ampia gamma di funzionalità come raccolta di informazioni, analisi forense, cloud, crittografia e altro. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio ufficiale sul sito di Parrot Security. Le immagini ISO di installazione sono disponibili nella sezione download del progetto. Gli utenti che utilizzano già Parrot e desiderano eseguire l’aggiornamento alla versione 6.2, dovranno soltanto eseguire il comando sudo parrot-upgrade nel proprio terminale.