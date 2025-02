ParrotOS 6.3 ufficiale con sicurezza migliorata e nuovi strumenti

Parrot Security ha recentemente rilasciato ParrotOS 6.3 come nuovo snapshot ISO di questa distribuzione GNU/Linux basata su Debian. Si tratta di una distribuzione orientata alla sicurezza per test di penetrazione e hacking etico con strumenti nuovi e aggiornati e altri miglioramenti. La versione ParrotOS 6.3 è alimentata dal kernel Linux 6.11 per le edizioni PC e dal kernel Linux 6.6 LTS per l’edizione Raspberry Pi. Entrambi i kernel sono stati portati a versioni più recenti per fornire agli utenti il ​​miglior supporto hardware possibile. ParrotOS 6.3 aggiorna anche i file parrot-core e base con nuove correzioni per correggere la variabile d’ambiente $PATH. Inoltre, risolve un problema che impediva la corretta visualizzazione del launcher di Firefox e corregge un bug che impediva il corretto funzionamento delle immagini virtuali nel formato .ova in VirtualBox.

ParrotOS 6.3: i tool di hacking aggiornati

Con ParrotOS 6.3 Diversi sono stati aggiornati strumenti di hacking. Infatti, la distribuzione ora include airgeddon 11.40, NetExec 1.3.0, Maltego 4.8.1, Metasploit 6.4.43, sqlmap 1.8.12, ZAP 2.15.0, sherlock 0.15.0, Seclists 2024.4, enum4linux 1.3.4, BloodHound 1.7.2, theHarvester 4.6.0, Burp Suite 2024.10.1.1 e Wireshark 4.0.17. Inoltre, include anche due nuovi strumenti, ovvero Caido 0.44.1, tool che aiuta i professionisti e gli appassionati della sicurezza a controllare le app web con efficienza e semplicità, e SecLists-lite 2024.4, raccolta di diversi tipi di elenchi (ad esempio nomi utente, password, URL, modelli di dati sensibili, payload di fuzzing, web shell, ecc.) utilizzati durante le valutazioni della sicurezza.

Per conoscere tutti gli aggiornamenti della versione è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito ufficiale. Nel frattempo, chi fosse interessato può scaricare ParrotOS 6.3 subito dal sito web ufficiale come Security Edition, Home Edition e Hack The Box Edition. Come sempre, il download è consigliato ai nuovi utenti. Chi ha già installato la versione precedente non dovrà installare tutto da capo. Basterà soltanto aggiornare il sistema eseguendo i comandi sudo apt update && sudo apt full-upgrade in un emulatore di terminale.