Partecipa al Black Friday di PureVPN e Vinci un iPhone 15 Pro

Il Black Friday ha ufficialmente fatto il suo ingresso anche in casa PureVPN, uno dei servizi VPN più rinomati in Italia. Questa offerta straordinaria è un’occasione imperdibile per gli utenti che cercano una soluzione affidabile per la loro sicurezza online.

Coloro che aderiranno all’offerta del “venerdì nero” di PureVPN riceveranno uno sconto eccezionale dell’84%, 5 mesi extra gratuiti e, in aggiunta, un biglietto d’oro con la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro.

Questo incredibile sconto si applica al piano Max, che ora è disponibile a soli 3,01€ al mese anziché 19,32€, rendendolo l’offerta migliore mai proposta da PureVPN.

Non lasciarti sfuggire l’offerta d’oro del Black Friday di PureVPN

Il Golden Ticket, o biglietto d’oro, è il cuore pulsante di questa promozione. Questo codice esclusivo consente uno sconto del 100% sul piano più completo, PureMax.

Ma le sorprese non finiscono qui: durante il Black Friday, il Golden Ticket offre la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro e altri esclusivi sconti. Questo codice può essere utilizzato personalmente o condiviso con amici e familiari fidati.

Per ottenere il Golden Ticket, è sufficiente attivare il piano Max con una durata di 2 anni. Dopo 2-3 giorni dall’attivazione, PureVPN invierà il codice coupon d’oro via email, pronto per essere utilizzato o condiviso.

Il piano Max non offre solo una VPN affidabile e veloce per tutti i dispositivi, ma include anche un password manager per la sicurezza delle credenziali, crittografia di livello bancario per la protezione dei dati sensibili, un conveniente cloud storage e un gestore della privacy personale.

Quest’ultimo assicura la massima protezione per gli account social, con la capacità di bloccare gli annunci mirati e ripristinare i dati personali.

Affrettatevi a sfruttare questa eccezionale offerta del Black Friday di PureVPN, disponibile a soli 3,01€ al mese per 2 anni.

Ma attenzione, l’offerta è valida solo per un periodo limitato. Non perdete l’opportunità di garantirvi la massima sicurezza online e la possibilità di vincere un iPhone 15 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.