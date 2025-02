Passa a ho. Mobile: fino al 2 marzo 100 Giga e minuti illimitati a meno di 6€

Se si è alla ricerca di una nuova tariffa mobile ad un prezzo conveniente, segnaliamo che fino al 2 marzo scegliendo di passare a ho. mobile è possibile attivare l’offerta da 100 Giga e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Per chi proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Kena, Daily, Lyca Mobile, Tiscali, spusu e altri operatori MVNO, il costo di attivazione è di 2,99 euro, mentre per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb il prezzo per l’attivazione è pari a 29,90 euro.

Ho Mobile offre offerte di telefonia mobile semplici e chiare, senza costi extra e con zero vincoli. Un altro suo punto di forza è la rete a cui si appoggia, cioè quella di Vodafone, tra le migliori in Italia.

I dettagli dell’offerta di ho. Mobile valida fino al 2 marzo

Per tutti coloro che scelgono di portare il loro numero in ho., fino al 2 marzo sarà possibile attivare l’offerta che include 100 Giga più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Il costo di attivazione è a partire da 2,99 euro, con il prezzo che varia in base al proprio operatore di provenienza: ad esempio, se si richiede la portabilità da Iliad, CoopVoce, Lyca Mobile, Tiscali, PosteMobile, Daily e altri operatori MVNO l’attivazione costa 2,99 euro. Per quanto riguarda invece la SIM, non è richiesto alcun contributo.

Nell’offerta di ho. Mobile sono inclusi inoltre i seguenti servizi:

ho. Riparti quando finisci i Giga

Rete 4G (velocità fino a 60 Mbps)

Navigazione in hotspot

Numero 42121 per credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Se si risiede in una località raggiunta dal 5G, è possibile attraverso il portale ho. Mobile richiedere l’attivazione della nuova tecnologia aggiungendo 1,29 euro in più al mese (si può poi decidere di non rinnovare il 5G in qualsiasi momento). Sempre in fase di attivazione è inoltre possibile richiedere l’eSIM, al costo di 1,99 euro.