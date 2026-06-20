Passa a Very con 100 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la nuova flash

Con Very Mobile è possibile attivare una nuova offerta a meno di 5 euro al mese con 100 GB: ecco la promo flash.
Davide Raia
Pubblicato il 20 giu 2026
Passa a Very con 100 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la nuova flash
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

Very Mobile può essere oggi l’operatore giusto a cui affidarsi per una tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro al mese. In questo momento, infatti, per chi passa a Very c’è una promo flash da tenere d’occhio.

L’operatore propone minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB con un costo di 4,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida solo con portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali (PosteMobile, CoopVoce e altri).

Chi non può attivare quest’offerta, invece, può sempre scegliere tra diverse promo alternative, a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino a Giga illimitati in 5G, con un costo di 14,99 euro al mese.

Per accedere subito a tutte le promozioni basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile, qui di sotto. Tutte le promo sono disponibili anche con possibilità di richiedere una eSIM e con prezzo fisso per sempre.

Accedi qui all’offerta di Very Mobile

Passa a Very a meno di 5 euro al mese

La promozione flash, disponibile in edizione limitata, può rappresentare la soluzione giusta per passare a Very. Come detto in precedenza, il costo è di 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre.

Tra le caratteristiche troviamo minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G fino a 30 Mbps. Gli utenti hanno la possibilità di attivare l’opzione dedicata per aggiungere il 5G Full Speed con un costo di 0,99 euro al mese.

Da segnalare anche la possibilità di attivazione con eSIM. Il costo iniziale è di 5,98 euro e comprende il primo mese e il contributo di attivazione della promozione, valida solo fino al 25 giugno.

L’offerta di Very Mobile è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato, come CoopVoce e PosteMobile, ed è attivabile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui all’offerta di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Browser AI: Dia e Comet possono davvero sostituire Chrome?
Browser

Browser AI: Dia e Comet possono davvero sostituire Chrome?
Nuovo Outlook sotto accusa: fino a 10 secondi per aprire una email
Applicativi

Nuovo Outlook sotto accusa: fino a 10 secondi per aprire una email
iPhone, primo exploit non correggibile da anni colpisce chip A12 e A13
Mobile

iPhone, primo exploit non correggibile da anni colpisce chip A12 e A13
Quando Ballmer (Microsoft) derise Chrome: cosa è successo 17 anni dopo
Browser

Quando Ballmer (Microsoft) derise Chrome: cosa è successo 17 anni dopo
Link copiato negli appunti