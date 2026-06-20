Passa a Very con 100 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la nuova flash

Very Mobile può essere oggi l’operatore giusto a cui affidarsi per una tariffa mobile con tanti Giga a meno di 5 euro al mese. In questo momento, infatti, per chi passa a Very c’è una promo flash da tenere d’occhio.

L’operatore propone minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB con un costo di 4,99 euro al mese. L’offerta in questione è valida solo con portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali (PosteMobile, CoopVoce e altri).

Chi non può attivare quest’offerta, invece, può sempre scegliere tra diverse promo alternative, a partire da 5,99 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino a Giga illimitati in 5G, con un costo di 14,99 euro al mese.

Per accedere subito a tutte le promozioni basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile, qui di sotto. Tutte le promo sono disponibili anche con possibilità di richiedere una eSIM e con prezzo fisso per sempre.

Passa a Very a meno di 5 euro al mese

La promozione flash, disponibile in edizione limitata, può rappresentare la soluzione giusta per passare a Very. Come detto in precedenza, il costo è di 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre.

Tra le caratteristiche troviamo minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G fino a 30 Mbps. Gli utenti hanno la possibilità di attivare l’opzione dedicata per aggiungere il 5G Full Speed con un costo di 0,99 euro al mese.

Da segnalare anche la possibilità di attivazione con eSIM. Il costo iniziale è di 5,98 euro e comprende il primo mese e il contributo di attivazione della promozione, valida solo fino al 25 giugno.

L’offerta di Very Mobile è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato, come CoopVoce e PosteMobile, ed è attivabile tramite il box qui di sotto.