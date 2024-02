Password compromessa: il trucco per sapere se devi cambiarla

Una password compromessa rappresenta un rischio enorme per la sicurezza dei propri dati. La violazione di una password può non essere legata a un comportamento disattento dell’utente: il database del servizio con cui è stato attivato l’account compromesso potrebbe essere stato violato. In questi casi, il cambio password è fondamentale e rappresenta l’unico modo per proteggersi.

Per scoprire se un database è stato violato e, quindi, è necessario cambiare password è possibile affidarsi a un Password Manager come NordPass che, tra le sue funzioni, include anche il sistema per segnalare violazione dei dati e, quindi, la necessità di cambiare una o più password.

NordPass è disponibile in varie versioni. Il piano Premium per uso personale ha un costo di 1,69 euro al mese, attivando l’abbonamento biennale. C’è anche la versione Familiy (per 6 utenti) che ha un costo di 2,79 euro al mese. NordPass è, inoltre, disponibile anche per gli utenti business con varie opzioni dedicate a partire da 1,79 euro al mese.

Password compromessa: ci pensa NordPass

Oltre a consentire una gestione in sicurezza delle credenziali dei propri account, NordPass include una funzione comodissima per mantenere sicuri i propri dati: il password manager, infatti, è in grado di analizzare il web alla ricerca di violazioni di dati.

In caso di password compromesse, quindi, NordPass segnala all’utente la necessità di cambiarla. Questa funzione si aggiunge al sistema di rilevazione di password deboli e già usate per incrementare il livello di protezione dei propri dati.

