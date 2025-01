Password e dati personali sempre al sicuro con NordPass

Ogni giorno forse no, ma ogni settimana ci sono ottime possibilità che ci si iscriva a un nuovo servizio o prodotto, completando la registrazione di un account. Non deve stupire dunque la difficoltà nel ricordarsi a memoria decine e decine di password diverse.

L’aiuto più efficace arriva da un password manager affidabile e di comprovata esperienza, uno strumento cioè che aiuta a proteggere e gestire password, passkey e carte di credito. Uno dei migliori oggi disponibili sul mercato è NordPass, che permette di conservare un numero illimitato di password e altre informazioni sensibili.

Con la nuova offerta in corso, si può attivare il piano annuale Premium di NordPass a 1,49 euro al mese, approfittando del 50% di sconto sul prezzo di listino e di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Perché usare NordPass per conservare password e dati personali al sicuro

Il password manager NordPass offre tutta una serie di funzionalità indispensabili per gestire al meglio le proprie credenziali. Tra queste, riveste un ruolo di primaria importanza la possibilità di memorizzare in uno spazio sicuro un numero illimitato di password.

Un’altra caratteristica chiave è la sincronizzazione tra più dispositivi, grazie alla quale è possibile accedere ai propri account con un clic indipendentemente dal device in uso, sia esso un computer, uno smartphone o un tablet. A questo proposito, occorre sottolineare il salvataggio e la compilazione automatici, più l’autenticazione a due fattori per una sicurezza maggiore.

E sempre riguardo al tema della sicurezza, il piano Premium include funzionalità aggiuntive come gli strumenti Salute password e Rilevatore violazioni dati: il primo aiuta gli utenti a trovare eventuali password deboli, sostituendole così con credenziali a prova di hacker; il secondo verifica in modo costante che i propri dati non siano coinvolti in violazioni note.

Ora, grazie al 50% di sconto, è possibile attivare il piano annuale di NordPass Premium a 1,49 euro al mese per 12 mesi. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.