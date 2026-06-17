PC aggiornato a soli 28€: ecco la Mid-Year Sale di Godeal24

Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus in un unico pacchetto conveniente, con le offerte Mid-Year di Godeal24
Redazione
Pubblicato il 17 giu 2026
PC aggiornato a soli 28€: ecco la Mid-Year Sale di Godeal24
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Nell’ambito della Godeal24 Mid-Year Crazy Sale attualmente in corso, è possibile acquistare Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus insieme a soli 28,25 euro. Basta utilizzare il codice coupon SGO62 al momento del pagamento.

Il pacchetto include due prodotti essenziali per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana: un’ottima occasione per aggiornare il proprio PC.

Cosa include il pacchetto Windows 11 + Office 2024

Il pacchetto riunisce l’ultimo sistema operativo di Microsoft e la versione standalone più recente di Office, rendendolo una scelta pratica per gli utenti che desiderano rinnovare contemporaneamente sia il proprio software di produttività che l’ambiente del PC.

Office 2024 Professional Plus include Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, pertanto ogg gli strumenti su cui la maggior parte degli utenti fa affidamento per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana.

Windows 11 Pro offre una sicurezza potenziata, funzionalità multitasking migliorate e un’esperienza utente moderna ottimizzata per l’hardware di ultima generazione. In combinazione con Office 2024, crea una configurazione completa per professionisti, studenti, lavoratori da remoto e piccole imprese.

A chi è rivolto questo pacchetto?

Il pacchetto offerto da Godeal24 è adatto a un’ampia gamma di utenti, tra cui:

  • Professionisti che desiderano passare a un flusso di lavoro più sicuro ed efficiente
  • Studenti che necessitano degli strumenti essenziali di Office per il lavoro accademico
  • Lavoratori remoti che si affidano ad app di produttività pronte per il cloud
  • Piccole imprese alla ricerca di un aggiornamento software a basso costo

L’acquisto combinato riduce i costi complessivi di aggiornamento rispetto ai singoli prodotti.

Le migliori offerte Mid-Year di Godeal24

Oltre all’offerta in bundle, la promozione include anche prodotti Microsoft singoli:

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Una vasta gamma di software in offerta

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 si concentra su licenze software garantite con consegna digitale, quindi senza costi di spedizione. Oltre alla key della licenza software, non sono previsti altri costi. È inclusa anche la consulenza gratuita del team di assistenza clienti professionale, sia per domande prima dell’acquisto sia per supporto dopo l’ordine. L’attenzione di Godeal24 alla soddisfazione dei clienti è confermata da migliaia di recensioni autentiche e dall’ottimo punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot. Per chi cerca un modo conveniente per attivare una licenza in modo permanente, Godeal24 rappresenta una soluzione da valutare. Tutte le key sono prodotti Microsoft originali: approfitta dell’offerta finché il codice sconto è valido! Contatta Godeal24: service@godeal24.com

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