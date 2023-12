PC portatile con 8 GB di RAM ed SSD a soli 189 € su Amazon

Tra un computer e l’altro su Amazon ci si può perdere improvvisamente senza avere le idee ben chiare. Il colosso e-commerce spiega al meglio tutte le caratteristiche tecniche di ogni PC, soprattutto quando si tratta di un portatile. Tra quelli che sembrano attualmente più interessanti per quanto concerne il rapporto tra qualità e prezzo, c’è un notebook di SGIN.

Questa variante, che ritorna in sconto dopo un po’ di tempo, mostra un design molto classico ma soprattutto un ottimo hardware. Parliamo infatti di un PC portatile in grado di consentire le principali funzionalità d’ufficio e di svago.

Oltre a questo c’è da segnalare l’offerta a tempo di cui oggi Amazon si rende protagonista: il computer in questione costerà il 30% in meno ancora per poco. Gli utenti potranno quindi acquistarlo per 189,99 € in sconto. Arriverà a casa vostra entro la prossima settimana e con un anno di garanzia al seguito.

Il PC portatile di SGIN su Amazon in sconto, le specifiche

Questo computer portatile dimostra ottime specifiche tecniche, tra cui un display da 15,6″ in HD. Il processore al suo interno è un Intel Celeron J4105 che si fa forza con 8 GB di RAM e con un SSD da 256 GB.

La tastiera è a corsa corta e consente di scrivere molto rapidamente e non manca il Wi-Fi a doppia banda.

Chi non desidera un computer troppo performante e che gli consenta semplicemente di gestire operazioni semplici, va a nozze con questo portatile. Il PC di SGIN è uno dei più acquistati in queste ore grazie al suo prezzo di 189,99 € dovuto all’offerta a tempo dal 30% di sconto.

