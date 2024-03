pCloud: 37% di sconto e accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo

Aver accesso continuo ai nostri file, specialmente per chi lavora o studia, è diventato ormai fondamentale. I servizi di cloud storage, in tal senso, giocano un ruolo fondamentale: tra le opzioni più vantaggiose disponibili segnaliamo pCloud, disponibile anche per Android, che offre uno sconto fino al 37% su piani a vita da 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio cloud.

Vantaggi dell’utilizzo dell’app pCloud per Android

I piani pCloud, come anticipato, sono tre: Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro, Premium Plus 2 TB a 399 euro (anziché 599) e Ultra 10 TB, il più ampio, a 1.190 euro invece di 1.890 euro. Tutti i piani sono a vita, ovvero i pagamenti sono unici: non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento per continuare a usufruirne per sempre.

pCloud è disponibile per diverse piattaforme e sistemi operativi, incluso Android – uno tra i più utilizzati per smartphone e tablet – che ben si presta alla funzione di “hub” per l’archiviazione cloud completa. Tra i vantaggi di sottoscrivere pCloud e utilizzarlo sul proprio dispositivo mobile, segnaliamo:

Archivia e organizza e i tuoi file in modo sicuro e intuitivo, inclusi documenti, foto e video, tramite l’interfaccia user-friendly

e i tuoi file in modo sicuro e intuitivo, inclusi documenti, foto e video, tramite l’interfaccia user-friendly Accedi ai tuoi file da tutti i dispositivi : ciò che carichi dallo smartphone, sarà disponibile istantaneamente anche da PC o tablet

: ciò che carichi dallo smartphone, sarà disponibile istantaneamente anche da PC o tablet Condividi file e cartelle con altre persone tramite link o inviti alle cartelle. L’app pCloud per Android ti consente di controllare il livello di accesso che concedi, facilitando la collaborazione

con altre persone tramite link o inviti alle cartelle. L’app pCloud per Android ti consente di controllare il livello di accesso che concedi, facilitando la collaborazione Con l’app per Android, puoi caricare automaticamente foto e video dal tuo dispositivo: così i tuoi ricordi restano conservati in modo sicuro nel cloud, anche se perdi o danneggi il telefono

Con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 14 giorni e pagamento criptato con grado di sicurezza 256-bit SSL, pCloud si conferma come la soluzione definitiva per le tue esigenze di cloud storage. Ottieni fino al 37% di sconto sui piani a vita e senza abbonamento: i prezzi partono da soli 199 euro, una tantum.