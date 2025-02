pCloud: 50% di sconto sullo spazio cloud a vita per San Valentino

Il servizio di cloud storage pCloud ha lanciato una nuova offerta per San Valentino, proponendo il 50% di sconto sullo spazio cloud a vita. Tre i piani interessati dallo sconto: Premium 1 TB, Premium Plus 2 TB e Ultra 10 TB, con prezzi a partire da 199 euro.

Con pCloud ci si assicura un servizio di archiviazione cloud sicuro e privato, con un rapporto qualità-prezzo elevato. Il suo fiore all’occhiello è la politica relativa alla privacy dei dati degli utenti, dal momento che a differenza di altri servizi più popolari risponde alle severe leggi della Svizzera – dove ha sede l’azienda – sulla privacy dei dati personali.

pCloud, spazio di archiviazione cloud sicuro e privato

La sicurezza dei file conservati nello spazio di archiviazione cloud è garantita dall’utilizzo del protocollo TLS/SSL, che pCloud applica in automatico non appena l’utente trasferisce uno o più file dal proprio dispositivo ai suoi server. Inoltre, i dipendenti di pCloud non hanno in alcun modo possibilità di accedere ai dati degli utenti, per una privacy ai massimi livelli.

Un altro elemento che distingue il servizio di cloud storage con base in Svizzera è la compatibilità con i principali dispositivi oggi in uso. Questo rende più agevole l’accesso al servizio, nonché più efficace la sincronizzazione dei file, con gli utenti che hanno così i propri dati sempre a portata di mano.

All’interno dello spazio di archiviazione di pCloud si possono inoltre caricare foto, video, canzoni, password e altri dati sensibili come i numeri delle carte di credito. Contenuti poi come quelli audio e video sono riproducibili direttamente in cloud grazie alla presenza di un player integrato.

Torniamo ora all’offerta presentata ad inizio articolo, con i prezzi scontati del 50% dei piani a vita di pCloud in occasione della festa di San Valentino:

Premium 1 TB: 199 euro

Premium Plus 2 TB: 279 euro

Ultra 10 TB: 799 euro

Su tutti i piani è infine disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni.