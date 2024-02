pCloud a vita in promozione: cloud storage per te e per chi ami

Quest’anno, pCloud, il popolare servizio di cloud storage, vuole celebrare l’amore in grande stile. Con l’acquisto di un piano a vita da 2 TB o 10 TB, avrai la possibilità di regalare un piano della stessa dimensione a chi ami, permettendovi di condividere un’esperienza digitale unica. E il tutto a prezzi promozionali.

pCloud a San Valentino: un regalo che dura una vita

L’offerta di San Valentino di pCloud non è solo vantaggiosa economicamente; è un modo per dimostrare cura e attenzione verso chi ami, regalando sicurezza digitale e spazio per conservare i momenti che contano. E con l’accesso a vita, il regalo è per sempre, senza ulteriori costi o preoccupazioni.

La promozione per San Valentino è riservata ai piani da 2 e 10 TB, con un sostanziale sconto. Il piano a vita da 2 TB ha un costo di 399 €, mentre quello da 10 TB 1190 €. In pratica acquistando uno dei due ne avrai un altro con le stesse identiche caratteristiche da donare a chi vuoi. Ogni piano pCloud è ricco di funzionalità pensate per migliorare la tua esperienza digitale. Dalla condivisione di file alla riproduzione di media, dalla sicurezza dei dati al backup da servizi esterni, pCloud ha tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i tuoi dati digitali con facilità. E con l’accesso e la sincronizzazione su vari dispositivi, i tuoi file sono sempre a portata di mano, sicuri e organizzati.

Per approfittare dell’offerta di San Valentino di pCloud visita la landing page dedicata, scegli il piano che preferisci e fai il tuo regalo digitale. Ma affrettati, l’offerta scade il 18 febbraio 2024, e sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire questa opportunità unica.

Questo San Valentino, sorprendi con un dono che va oltre il tradizionale: regala uno spazio di archiviazione sicuro e organizzato con pCloud. Approfitta dell’offerta esclusiva per condividere spazio, sicurezza e tecnologia. Non perdere l’opportunità di rendere il tuo San Valentino unico: visita il sito e acquista uno dei due piani a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.