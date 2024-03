pCloud: con l'offerta di Pasqua hai il 55% di sconto sul piano da 2TB A VITA

Preparati ad avere un piano cloud da 2TB a vita grazie agli sconti di Pasqua pCloud. Hai infatti poco tempo per approfittare dell’incredibile sconto del 55% sul piano famiglia da 2TB e pagarlo così a soli 390 euro invece di 890. Dopo il pulsante ti spieghiamo tutti i vantaggi a te riservati.

pCloud: cosa ottieni con il piano a vita da 2TB

Il piano a vita Family da 2TB di pCloud ti permette di avere uno spazio nel cloud senza limiti di tempo e praticamente per sempre. I vantaggi di questo piano includono:

La possibilità di condividerlo con altri 4 utenti

2TB di spazio cloud

2TB di Traffico Link condiviso

Condivisione equa tra i vari utenti

30 giorni di cronologia degli elementi cestinati

Con pCloud puoi contare su numerose funzionalità, come le svariate opzioni di condivisione dei file grazie alle applicazioni e all’interfaccia web della piattaforma, così come l’utilizzo di un player audio e video integrato per riprodurre immediatamente video e audio caricati nel tuo spazio.

I file che carichi sono protetti dal protocollo TLS/SSL, che viene applicato nel momento stesso in cui le informazioni vengono trasferite dal tuo dispositivo al server pCloud. Puoi effettuare il backup da servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos e potrai avere sempre tutto a portata di mano grazie ad un’interfaccia semplice e facile da usare.

Approfitta quindi dello sconto di pasqua e ottieni il piano a vita di pCloud da 2TB risparmiando il 55% sul prezzo ufficiale.