pCloud è da non perdere: il pacchetto Premium Plus costa il 33% in meno

È il momento giusto per passare a pCloud. Il servizio di storage cloud è, infatti, oggetto di una promozione che fa scendere i prezzi dei piani fino al 37%. Oggi ti vogliamo parlare del pacchetto Premium Plus con bn 2 Tb di spazio e di 2Tb di traffico link condiviso. Attualmente il costo di Premium Plus di pCloud è di 399 Euro anziché 599 Euro.

Il nostro consiglio è di fare molta attenzione a questa promozione e di cogliere al volo questa offerta. Si tratta di una occasione importante e che difficilmente si riproporrà. Ottieni ora Premium Plus di pCloud: il risparmio è di ben 200 Euro. Nel prossimo paragrafo andremo a vedere alcuni dei vantaggi di pCloud.

I vantaggi di pCloud

il piano Premium Plus di pCloud è uno dei servizi più efficienti e sicuri presenti sul mercato. Include uno spazio gigante, ma anche funzioni di caricamento remoto, cronologia delle versioni dei file e priorità in fase di supporto.

Ecco nel dettaglio tutti i vantaggi di pCloud assolutamente da non perdere.

2 TB di spazio di archiviazione: Archivia una grande quantità di foto, video, documenti e altri file.

