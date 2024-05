pCloud: in scadenza l’offerta Family Day al -65%

Manca poco alla fine del Family Day e, di conseguenza, la promozione di . Riguarda lo sconto fino al 65% sui piani a vita. Ciò vuol dire che paghi una sola volta e il servizio è tuo per sempre. Non solo, ma nell’offerta è incluso anche l’Encryption gratis, che rende sicuri e privati i tuoi dati personali.

L’offerta riguarda specificamente il piano famiglia, con cui potrai condividere lo spazio di archiviazione fino a 5 persone. Un vantaggio non indifferente in un periodo in cui condividere risorse digitali è diventato fondamentale. Inoltre, con il servizio Encryption incluso, la sicurezza dei tuoi file è garantita dalla crittografia client-side, che impedisce tutti gli accessi non autorizzati.

Family Day: sicurezza e spazio con i piani Lifetime

I sono quel tipo di soluzione adatta a coloro che vogliono gestire i propri dati in modo semplice e in sicurezza. Grazie all’app multi-device, hai la possibilità di accedere ai tuoi dati in ogni momento e da qualsiasi dispositivo. L’affidabilità è assicurata dai protocolli di sicurezza a conoscenza zero, che impediscono a chiunque non sia autorizzato a visualizzare i contenuti che carichi.

pCloud ti offre vari piani adatti a tutte le esigenze: il Piano da 2TB ora costa solo 399€ invece di 1.119€, mentre il Piano da 5TB è disponibile a soli 599€, rispetto al prezzo originale di 1.698€. Lo spazio maggiore te lo offre il a Family 10TB a un prezzo di 1.049€, ben lontano dai 2.478€ di listino. E ricorda, tutti i piani includono l’Encryption gratuito a vita.

L’offerta per il Family Day sta per scadere. Non devi perderti l’occasione per acquistare un archivio cloud affidabile e sicuro senza abbonamento. Affrettati, perché il tempo a disposizione è limitato.