pCloud: per San Valentino sconti fino all'85% sui piani a vita da 2TB o 10TB

pCloud ha deciso di farti un mega regalo per San Valentino. Acquistando un piano a vita da 2TB o 10TB ne riceverai un altro della stessa dimensione che potrai tenere per te o regalare ad una persona speciale.

Per intenderci quindi: pagheresti il Premium Plus da 2TB a soli 399 euro invece di 1198 e il piano Ultra da 10TB a soli 1190 euro invece di 3780. Ripetiamo: sono piani a vita, vuol dire che saranno tuoi per sempre.

pCloud per San Valentino: scopri tutti i vantaggi

pCloud è il servizio di Cloud Storage più sicuro sul mercato. Hai la possibilità di conservare in totale sicurezza i tuoi file personali nel cloud, che si tratti di singole cartelle o del backup totale del tuo PC o dei tuoi dispositivi mobile.

Puoi contare su numerose funzionalità: innanzitutto per garantire la sicurezza dei tuoi dati viene utilizzato il protocollo TLS/SSL, applicato automaticamente nel momento in cui le informazioni vengono trasferite dal tuo dispositivo ai server.

Hai la possibilità di effettuare il backup dal tuo PC, ma anche da altri servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Inoltre, sfruttando le applicazioni e l’interfaccia web di pCloud puoi utilizzare diverse opzioni per la condivisione dei file con chi vuoi.

Infine, tra le tante altre cose, puoi utilizzare il player audio e video integrato per riprodurre subito i tuoi file multimediali subito dopo averli caricati sulla piattaforma.

Ti suggeriamo quindi di sbrigarti prima che l’offerta scada: con l’offerta di San Valentino scegli il piano a vita da 2TB o da 10TB e ricevi gratis un altro piano della stessa dimensione. Un vero e proprio 2 al prezzo di 1.

