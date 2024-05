pCloud: piani a vita con sconti fino al 37%

Se sei alla ricerca di un’opzione affidabile e conveniente per archiviare i tuoi dati, le attuali promozioni di pCloud sono da non perdere, con sconti che arrivano fino al 37%. pCloud offre diversi piani a vita che rispondono a diverse esigenze di storage, garantendo una soluzione su misura per ogni utente. Nei prossimi paragrafi analizziamo i dettagli delle offerte attuali.

Oltre ai vantaggi economici dei piani a vita, pCloud offre una serie di funzionalità che lo rendono una scelta eccellente per l’archiviazione dei dati. Sicurezza avanzata: pCloud utilizza la crittografia TLS/SSL per garantire che i tuoi file siano sempre protetti. Inoltre, con l’opzione di pCloud Crypto, puoi criptare i tuoi file più sensibili sul lato client, assicurando che solo tu abbia accesso ai tuoi dati. Accesso universale: i tuoi file sono accessibili ovunque ti trovi, da qualsiasi dispositivo, grazie alle app dedicate per desktop e mobile. Condivisione semplice: pCloud facilita la condivisione dei file con amici, familiari e colleghi, con opzioni avanzate per il controllo degli accessi.

Tutti i piani a vita scontati

Scegli pCloud, è il momento giusto. Nei prossimi paragrafi andiamo a vedere le straordinarie offerte proposte da una delle aziende leader mondiali del settore. Ogni proposta è pensata per esigenze specifiche.

Piano Premium 500 GB: 199 Euro anziché 299 Euro

Il piano Premium da 500 GB è ideale per utenti che hanno bisogno di uno spazio di archiviazione moderato. Con uno sconto del 33%, questo piano è disponibile a soli 199 Euro rispetto al prezzo originale di 299 Euro. È perfetto per salvare documenti importanti, foto di alta qualità e video.

Piano Plus 2 TB: 399 Euro anziché 599 Euro

Per chi necessita di uno spazio più ampio, il piano Plus da 2 TB rappresenta un’opportunità imperdibile. Invece di pagare 599 Euro, con lo sconto del 33%, puoi ottenere questo piano a vita per soli 399 Euro. Questa opzione è ideale per professionisti, fotografi e videomaker che devono gestire grandi quantità di dati.

Piano da 10 TB: 1190 Euro anziché 1890 Euro

Se le tue esigenze di storage sono particolarmente elevate, il piano da 10 TB è la soluzione definitiva. Con uno sconto del 37%, il prezzo scende da 1890 Euro a 1190 Euro. Piano perfetto per aziende e utenti con necessità estensive di archiviazione.