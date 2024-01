pCloud: risparmia ORA sul cloud storage a vita

Sei arrivato qui perché stai cercando una soluzione alle tue esigenze di cloud storage. Avere dello spazio su cui archiviare i dati in modo sicuro e senza preoccupazioni è sempre più importante. Per questo ti presentiamo pCloud, una soluzione cloud con piani e funzionalità decisamente interessanti e con un ottimo rapporto quantità GB/prezzo.

Ad esempio con le attuali offerte di pCloud puoi accedere a 500 GB di spazio a 49,99 euro all’anno. Ma è sui piani “a vita” che si ottiene il massimo risparmio.

pCloud: la risposta alle tue esigenze di spazio online

pCloud offre una gamma di piani adatti a tutte le tasche. Con soluzioni che vanno da 500 GB a 2 TB, e persino un’opzione “a vita” che elimina i costi ricorrenti, pCloud si adatta perfettamente sia alle esigenze individuali che a quelle aziendali. E con promozioni che possono arrivare fino al 65% di sconto, il rapporto qualità-prezzo è imbattibile.

Ma oltre allo spazio anche la sciurezza è importante e pCloud su questo non scherza. Con sede in Svizzera, il servizio si attiene a rigide normative sulla protezione dei dati. I tuoi file sono custoditi con crittografia 256-bit AES e protezione TLS/SSL, garantendo una sicurezza a prova di hacker. Ma cosa sarebbe la sicurezza senza accessibilità? pCloud si fa notare anche in questo. Puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. L’interfaccia utente è intuitiva, rendendo facile gestire i tuoi dati, anche se non sei un esperto di tecnologia.

Andando nel dettaglio dei costi pCloud offre 2 piani per l’abbonamento annuale e 3 per quello “a vita”. Nello specifico:

Piani annuali

Premium 500 GB a 49,99 € all’anno

Premium Plus 2 TB a 99,99 € all’anno

Piani “a vita”

Premium 500 GB a 199 €

Premium Plus 2 TB a 399 €

Ultra 10 TB a 1190 €

Dopo questa panoramica è ovvio come il cloud a vita sia quello con cui si risparmia di più. Si paga una volta soltanto in fase di attivazione e non ci sono canoni o altre spese. In più, grazie alla possibilità di pagare con PayPal si può scegliere il pagamento in 3 rate, rendendo la spesa ancora più sostenibile. Da segnalare poi, che pCloud va oltre il concetto tradizionale di cloud storage, offrendo funzionalità avanzate come la condivisione sicura di file di grandi dimensioni, backup da servizi esterni e opzioni multimediali.

Insomma, con queste caratteristiche non ti resta che scegliere il piano che meglio si adatta alla tue esigenze e smettere di cercare un posto sicuro per caricare i tuoi dati. Scopri di più sul sito ufficiale e approfitta degli attuali sconti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.