pCloud, spazio di archiviazione a vita al miglior costo

Grazie a pCloud lo spazio di archiviazione non è mai stato così ampio e conveniente. In questi giorni, infatti, tutti i pacchetti godono di offerte speciali con sconti fino al 37% sugli abbonamenti a vita. Sì, esatto. In questo caso non si tratta di semplici abbonamenti annuali o biennali: lo storage cloud sarà tuo per sempre.

Ma veniamo alle tariffe: Premium 500 Gb (spazio di 500 gb) ha un costo a vita di 199 Euro, con sconto del 33%. Stessa percentuale di sconto per Premium 2 TB (spazio di 2Tb), che ha un costo di 299 Euro. Custom Plan 10 Tb è un nuovo piano tariffario che ti consente di avere 10 Tb di spazio di archiviazione a 1190 Euro (37% di sconto rispetto alle tariffe abituali).

pCloud, lo storage cloud tuo per sempre

Come detto, tutti gli abbonamenti si intendono a vita. Acquistando lo storage cloud di pCloud, sarà tuo per sempre e con un costo che difficilmente si riproporrà in futuro.

Oltre alla indubbia convenienza economica, pCloud offre una serie di funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui la crittografia AES a 256 bit, la verifica in due passaggi e la protezione da malware. Features che aiutano a proteggere i dati da accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza e malware.

Importante sottolineare che questo strumento è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, tra cui computer desktop, laptop, smartphone, tablet e dispositivi mobili. Ciò significa che è possibile accedere ai propri dati da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.

il backup automatico, la condivisione dei file, la sincronizzazione e la comoda gestione dei file completano un prodotto che si distingue per essere un Cloud versatile e potente.

Ti consigliamo di approfittare subito di questa offerta, che non durerà per sempre. pCloud è uno dei migliori prodotti in circolazione e difficilmente si riproporrà sul mercato a queste vantaggiose condizioni economiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.