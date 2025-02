PeaZip 10.3 migliora l'integrazione con GNOME e KDE Plasma

PeaZip 10.3 è stato rilasciato come ultima versione stabile per questo gestore di archivi open source, gratuito e multipiattaforma, che introduce nuove funzionalità e miglioramenti. Il nuovo PeaZip 10.3 automatizza l’integrazione del menu contestuale nei menu di servizio dell’ambiente desktop KDE Plasma e nelle sottocartelle degli script del file manager Nautilus dell’ambiente desktop GNOME. Inoltre, modernizza i pacchetti binari Qt 6 e aggiunge un nuovo tema Tux-Alt per i sistemi Linux. PeaZip 10.3 migliora anche il supporto per gli archivi TAR aggiungendo la possibilità di limitare la dimensione massima a 100 MB, 1 GB, 10 GB o Always per evitare operazioni automatiche che richiedono molto tempo. Inoltre, supporta il salvataggio dell’elenco dei file e dei risultati di ricerca come CSV, TSV o TXT e aggiorna la funzione “Analizza contenuto cartelle“.

PeaZip 10.3: le altre novità introdotte dall’aggiornamento

Questo aggiornamento migliora la gestione degli archivi con errori o con dati extra, come i formati contenitore che sono varianti dei formati di archivio. Migliora anche la visualizzazione delle informazioni nella finestra di avanzamento delle attività e nel titolo della schermata di creazione/estrazione degli archivi. Inoltre, ottimizza la gestione dei caratteri non ASCII nelle password degli archivi. PeaZip 10.3 aggiunge il supporto per i file VMware OVA e i tipi di file di archivio Minecraft come .mcaddon, .mcmeta, .mcpack, .mcproject, .mcstructure, .mctemplate e .mcworld (sono supportate 242 estensioni di file). Inoltre, il nuovo PeaZip disattiva automaticamente lo spanning dei file quando si inviano direttamente elementi alla compressione senza conferma per l’operazione corrente.

Il nuovo PeaZip 10.3 rende anche l’opzione per attivare la nuova gestione smart delle cartelle accessibile direttamente dal menu a tendina dell’estrazione rapida. Inoltre, aggiorna il sottomenu dello stile nel menu “…” per permettere agli utenti di personalizzare rapidamente l’interfaccia del file manager applicando più modifiche contemporaneamente. Infine, l’update aggiorna diversi temi per consentire la personalizzazione del menu a tendina, del separatore di percorso e dell’icona delle impostazioni.

Per chi fosse interessato, PeaZip 10.3 viene fornito con il backend Pea 1.23, componenti project_pea e project_peach aggiornati per ottimizzare e correggere le opzioni a livello di progetto per la linea Lazarus 3.x e altre ottimizzazioni interne per ridurre il tempo di avvio di circa il 25% e l’utilizzo della memoria del 20%. Per saperne di più è possibile consultare il changelog completo. Gli utenti possono infine scaricare i pacchetti binari dal sito web ufficiale di PeaZip.