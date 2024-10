PeaZip 10: file archiver arriva con un'interfaccia rinnovata

PeaZip, il software di gestione degli archivi gratuito, open source e multipiattaforma, è stato aggiornato alla versione 10. Questo update introduce molte nuove funzionalità e miglioramenti. Le caratteristiche principali di PeaZip 10 includono una nuova cartella “dispositivi MTP” nella sezione Filesystem della barra laterale di navigazione per i sistemi Linux. Ciò è utile per semplificare l’accesso ai dispositivi montati. L’aggiornamento include una GUI rinnovata con una schermata di avanzamento aggiornata. Vi è poi il supporto per la disattivazione di suggerimenti e tooltip e un motore di rendering GUI aggiornato. Con questa release, tutti gli stili e le dimensioni del browser di file sono ora supportati sui sistemi Linux. Inoltre, PeaZip ora visualizza icone di cartelle speciali per tutte le modalità e dimensioni. Infine, il menu Stile, i temi e le icone incorporate e il menu contestuale sono stati tutti aggiornati come parte della nuova riprogettazione.

La nuova versione migliora anche la funzionalità di archiviazione dei file con il supporto per l’impostazione del “livello di sintassi 7z/p7zip” alle versioni 17.05 e 16.02. Oltre a ciò, l’update migliora il collegamento rapido “Estrai qui” nella barra degli strumenti. Ciò permette di visualizzarlo quando uno o più archivi vengono selezionati nel browser dei file. PeaZip 10 aggiorna i preset di compressione con il supporto per gli archivi tar.gz, tar.xz e tar.zst. Questa versione sfrutta il backend Pea 1.20, che ora può cercare i valori hash dei file su Google e Virustotal per rilevare malware noti. Inoltre, include nuovi parametri della riga di comando per visualizzare l’anteprima di testo dei file. Infine, permette agli utenti di salvare direttamente i risultati di checksum/hash in formati compatibili con GNU Coreutils.

Per maggiori dettagli sulle nuove funzionalità e sui miglioramenti introdotti in PeaZip 10 è possibile consultare il changelog completo. Tale versione può inoltre essere scaricata subito dal sito web ufficiale come file binari pronti all’uso per sistemi Linux a 64 bit e ARM64 con interfacce grafiche utente GTK e Qt.