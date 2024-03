La pendrive più acquista in questo momento su Amazon è la SanDisk Ultra 2-in-1 da 128GB. E non è una sorpresa, perché questa unità dotata sia del connettore USB-C che di quello USB-A è attualmente scontata del 42% e costa quindi solo 14 euro, spedizione compresa.

Per la spedizione potrebbe volerci un po’ di più rispetto al solito, ma a questo prezzo si può anche accettare un compromesso, giusto?

Pendrive SanDisk da 128GB: doppia connettività per una maggiore flessibilità

Alla vista, l’unità flash SanDisk Ultra Dual Drive si distingue per il suo design elegante. Realizzata interamente in metallo, offre una sensazione di solidità e resistenza che la rende un accessorio perfetto da portare sempre con sé. Il corpo compatto e leggero la rende ideale per essere agganciata a un portachiavi o trasportata in tasca o in borsa.

Dotata di un connettore USB Type-C reversibile su un lato e un connettore USB 3.1 Gen 1 standard sull’altro, la SanDisk Ultra Dual Drive Luxe offre una connettività universale per un’ampia gamma di dispositivi. Puoi utilizzarla per trasferire file tra smartphone, tablet, computer e altri dispositivi con porte USB Type-C o USB tradizionali.

Con una capacità di archiviazione di 128 GB, l’unità flash SanDisk ti permette di archiviare una grande quantità di foto, video, musica, documenti e altri file. È la soluzione ideale per liberare spazio sul tuo smartphone o tablet, o per creare un backup dei tuoi dati più importanti.

La periferica vanta velocità di lettura fino a 150 MB/s, permettendoti di trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e senza lunghe attese. Potrai così spostare foto, video e altri file tra i tuoi dispositivi in pochi secondi.

Da segnalare anche l’app SanDisk Memory Zone, disponibile per Android. Questa ti permette di visualizzare, spostare e copiare i file tra il tuo dispositivo e l’unità flash, nonché di gestire la memoria del tuo dispositivo in modo semplice e intuitivo.