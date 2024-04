Pendrive SanDisk con USB-C e USB-A: versatilità a basso costo

La SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, pendrive con USB-C e USB-A 3.1 Gen 1, offre una soluzione di storage portatile che si distingue per la sua praticità e adattabilità. È una penna USB particolarmente apprezzata per la sua natura versatile e oggi è disponibile a soli 12,53 euro grazie allo sconto Amazon.

La pendrive SanDisk è incredibilmente versatile e oggi costa meno del previsto

Realizzata in metallo resistente, la SanDisk Ultra Dual Drive Luxe vanta un design compatto che la rende un accessorio ideale da portare sempre con sé.

La vera forza di questa unità risiede però nella sua duplice interfaccia: un connettore USB Type-C e uno USB Type-A. Questa caratteristica la rende compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, dai moderni smartphone e tablet dotati di porte USB Type-C, ai computer portatili e desktop tradizionali che utilizzano ancora l’USB Type-A.

La pendrive SanDisk offre una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, permettendoti di spostare file voluminosi in tempi rapidi. Questo significa che si può finalmente dire addio a tempi interminabili per il caricamento di foto o video, potrai liberare spazio sul tuo dispositivo in modo rapido e sicuro.

La SanDisk Ultra Dual Drive Luxe include il software SanDisk SecureAccess, che ti permette di impostare una password per l’accesso all’unità e crittografare i tuoi file con crittografia AES a 256 bit. In questo modo saprei sempre che i tuoi dati sono al sicuro da accessi non autorizzati.

Per una maggiore tranquillità, l’unità è compatibile con il software di backup automatico, permettendoti di impostare regolari backup dei tuoi file e prevenire la perdita di dati accidentale.