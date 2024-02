Prezzo a dir poco strepitoso per la penna USB Data Traveler Exodia DTX di Kingston da 128GB. È di tipo 3.2 Gen 1 ed è dotata di un cappuccio che funge da protezione per il connettore USB-A. A proposito del “prezzo strepitoso”, è di soli 8,90€ (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 55%.

Al momento della stesura dell’articolo, il prodotto risulta venduto e spedito da NewLion. Si tratta di un venditore professionale con 82% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Per i tuoi dati c’è bisogno del meglio: la penna USB Kingston da 128GB è scontata del 55%

L’unità d’archiviazione oggi in promo ha è dotato di una connessione USB 3.2 Gen 1 e offre un throughput massimo di 5 Gb/s. A tal proposito è importante sciogliere subito il dubbio: è retrocompatibile con le porte USB 2.0 e 3.0.

In termini di velocità di trasferimento, l’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è davvero una scheggia. Può raggiungere circa 80 Mb/s (in base ai test), il che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti. Per file più piccoli come piccoli video e foto, DataTraveler è davvero perfetta.

L’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è un acquisto interessante anche e soprattutto per il suo prezzo basso. Oggi, con meno di 10 euro, ci si aggiudica un prodotto affidabile e veloce, molto più efficiente di altri articoli simili ma ben più costosi.

In breve, la penna USB Kingston Exodia ha un prezzo perfetto e velocità di trasferimento sufficienti per la maggior parte delle esigenze quotidiane. Non approfittare dello sconto del 55% potrebbe rivelarsi un grave errore, anche perché non è possibile quando e se una promo del genere si ripresenterà.

