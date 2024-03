Pendrive, penna USB, chiavetta. Chiamala come vuoi, il risultato è sempre lo stesso: questo è un gadget utilissimo di cui nessuno o quasi può fare a meno. Se stai leggendo questo articolo è perché probabilmente anche a te ne serve una. La Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128GB oggi è quasi regalata su Amazon. Costa infatti solo 8,90 euro (spedizione compresa) grazie al super sconto del 55%. È la più venduta su Amazon, e non è una sorpresa.

Al momento della stesura dell’articolo, il prodotto risulta venduto e spedito da NewLion. Si tratta di un venditore professionale con 67% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Meno di 9€ per la penna USB di Kingston da 128GB: che affare!

L’Exodia DTX presenta un design classico e senza fronzoli, con un corpo in plastica resistente e un cappuccio protettivo che ne preserva il connettore USB. La pendrive è dotata anche di un comodo anello portachiavi che consente di trasportarla comodamente ovunque si vada, attaccandola a un portachiavi, a una borsa o a uno zaino.

In termini di velocità di trasferimento, l’unità flash Kingston DataTraveler Exodia da 128GB è davvero una scheggia. Può raggiungere circa 80 Mb/s (in base ai test), il che dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti. Per file più piccoli come piccoli video e foto, DataTraveler è davvero perfetta.

L’Exodia DTX è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, tablet e smartphone. L’unità è formattata in FAT32, il che la rende compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi senza la necessità di formattarla ulteriormente.

In breve, con un design compatto e resistente, elevate velocità di lettura e scrittura e un’ampia compatibilità, l’Exodia DTX rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un’unità flash affidabile e performante.