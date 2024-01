Penna USB Kingston 128GB: meno di 10€ con lo sconto del 51%

Un accessorio che non può mancare nel tuo cassetto è la penna USB. Compatto e capiente (nella maggior parte dei casi), questo piccolo gadget ti consente di memorizzare e/o trasferire file, come foto, video e documenti. Quella con il miglior rapporto qualità-prezzo – e non a caso al momento è anche la più venduta su Amazon – è la Kingston DataTraveler Exodia 3.2 Gen 1 da 128GB, acquistabile a soli 9,86€ grazie al super sconto del 51%. La spedizione, poi, è completamente gratuita.

Prezzo irrisorio per la penna USB Kingston da 128GB: su Amazon lo sconto è del 51%

Non c’è alcun dubbio a riguardo: è la migliore chiavetta USB in termini di rapporto qualità-prezzo. Del resto, dietro la DataTraveler Exodia DTX/1281 GB c’è Kingston Technology, uno dei principali produttori di dispositivi di memoria elettronica al mondo, nonché uno dei più affidabili.

La penna USB ha una capacità di 128GB e ti consente quindi di archiviare una grande quantità di dati come documenti, immagini, video, musica e altro ancora. È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows e macOS. Lo standard è l’USB 3.2 Gen 1, che offre velocità di trasferimento dati rapide fino a 5 Gbps.

Il design della periferica di Kingston è compatto, robusto e resistente, con un corpo in plastica rinforzata che la protegge dagli urti e dai graffi. Inoltre, è dotata di un cappuccio che protegge il connettore USB quando la chiavetta non è in uso.

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB è un’ottima scelta per chi ha bisogno di un dispositivo di archiviazione affidabile e facile da trasportare. Oltre alle performance, di vantaggioso c’è anche il prezzo: solo 9,86€ grazie allo sconto del 51%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.