Lo scorso mese ne sono state vendute oltre 5000 su Amazon e oggi è al primo posto come penna USB più venduta sempre sullo store digitale dell’azienda di Seattle. Si parla ancora una volta della Kingston DataTraveler Exodia 3.2 Gen 1 da 128GB: con lo sconto immediato del 55%, il costo d’acquisto precipita a soli 8,90 euro, spedizione compresa.

Al momento della stesura di questo articolo, la penna USB Kingston risulta venduta e spedita da NewLion, venditore professionale con un buon feedback.

Meno di 9€ per la penna USB Kingston DataTraveler Exodia da 128GB

La Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB è una penna USB 3.2 Gen 1 che offre un’ampia capacità di archiviazione e un’elevata velocità di trasferimento dati. Con una capacità di 128 GB, è ideale per archiviare foto, video, musica, documenti e altri file importanti.

L’unità d’archiviazione ha dimensioni compatte, quindi è facile da trasportare ovunque. Il corpo è interamente in plastica ed è resistente agli urti e alle vibrazioni, per una maggiore protezione dei dati. Un cappuccio protegge il connettore USB quando non è in uso. Insomma, il design non è così ispirato, ma l’importante è che sia resistente.

L’Exodia DTX di Kingston utilizza l’interfaccia USB 3.2 Gen 1, che consente di raggiungere velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 90 MB/s. Questo significa che è possibile trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice.

È quasi superfluo sottolinearlo, ma questa penna USB è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, Chromebook e anche tablet (con l’utilizzo di un apposito riduttore). È una soluzione di archiviazione ideale per chiunque necessiti di trasferire dati tra diversi dispositivi.