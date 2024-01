Philips Levapelucchi a 12 EURO, i maglioni tornano come nuovi

Dare ogni tanto una sbirciata su Amazon per capire quali sono i principali prodotti venduti, può fare bene. Oggi ad esempio nella schiera degli oggetti più acquistati si mette in mostra il levapelucchi elettrico di Philips, ormai un must sul famoso sito e-commerce.

La sua disponibilità è ancora altissima, anche se con il 35% di sconto e con un prezzo totale di soli 12,90 €. Sarà a casa vostra in un solo giorno lavorativo.

Su Amazon il levapelucchi di Philips costa il 35% in meno

Con un corpo prevalentemente in plastica, il levapelucchi elettrico di Philips è dotato di una griglia che copre la lama rotante. Attraverso i piccoli buchi, passeranno i residui di ogni maglione, maglia o altro indumento che intendete rinnovare.

Più persone che hanno acquistato il prodotto, riferiscono di essersi trovate molto bene. L’effettivo utilizzo risulta semplicissimo e a prova di qualsiasi tipo di timore o incapacità. Basta appoggiare sul capo d’abbigliamento o sul tessuto da ripristinare il levapelucchi e farlo scorrere: si noterà fin da subito che il piccolo serbatoio posizionato nella parte frontale in basso comincerà a riempirsi.

Disporre di un oggetto di questo genere può essere sicuramente motivo di grande sicurezza quando improvvisamente spunta un pelucco in più sul proprio maglione. Basterà accenderlo per porre subito rimedio, quasi come se si trattasse di magia. E pensare che tutto ciò può essere possibile con una spesa irrisoria: Amazon mette a disposizione il prodotto di Philips per soli 12,90 € invece che per 19,99 €. Il merito è da attribuire allo sconto del 35% attualmente disponibile sul sito e-commerce.

Nessun problema poi per quanto riguarda la spedizione: sarà a casa vostra a partire dal 19 gennaio e con due anni di garanzia al seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.