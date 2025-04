Pianificazione dei viaggi Google Maps: lanciato nuovo sistema ETA

Con rilascio della versione 25.13.06 di Google Maps, l’app sembra aver integrato un nuovo e più avanzato sistema ETA (Estimated Time of Arrival). A segnalare la nuova funzionalità è stato il sito 9to5Google, anche se la stessa è attualmente in fase di implementazione, e dunque potrebbe non apparire su tutti i dispositivi.

Fino a questo momento, l’ETA di Maps era semplice: impostando la destinazione, l’app forniva i dettagli del tragitto sulla parte inferiore del display. Un sistema molto semplice, se non basilare. L’interfaccia dovrebbe ottenere un deciso salto di qualità, con maggiori informazioni a schermo.

A quanto pare Google Maps darà più evidenza alle ore, rispetto ai minuti, con la distanza percorsa visualizzata con dimensioni di carattere molto più piccole rispetto al passato. Queste soluzioni, sebbene non apprezzabili da tutti, hanno permesso a Google di inserire altri informazioni essenziali per il viaggio.

Nuovo sistema ETA e non solo: Maps è una priorità assoluta per Google

Oltre a un orario di arrivo stimato completamente rinnovato, tra i dati forniti all’utente figurano anche l’arrivo stimato e l’eventuale presenza di scale. A un primo impatto, di fatto, questa introduzione potrebbe disorientare gli utenti. Con un po’ di confidenza, questa interfaccia con modifica all’ETA potrebbe però rappresentare un consistente upgrade.

Questa novità è solo l’ultima che riguarda Google Maps negli ultimi mesi, a testimonianza di come la compagnia di Mountain View creda fortemente nelle sue enormi potenzialità e nel suo miglioramento sul medio-lungo termine.

Giusto qualche giorno fa, per esempio, sono state introdotte ulteriori informazioni riguardanti parcheggi, orari e consumi, per un’app ancora più utile. Il vero e proprio cambio di marcia potrebbe però essere la possibilità di interagire con l’app attraverso Gemini, una funzione che potenzialmente può rivoluzionare il rapporto tra utenti e l’applicazione.