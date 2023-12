Piastra per le crepes in offerta su Amazon, costa solo 30 €

Volete preparare delle crepes ma volete farlo in maniera praticamente professionale? Ecco la piastra di Cecotec a vostra disposizione, presente su Amazon con un prezzo molto più basso del solito.

Questo prodotto, del diametro di ben 38 cm, è oggi disponibile con il 23% di sconto e per un prezzo finale di 30,80 €.

Desiderate delle crepes deliziose? Ecco la piastra perfetta

Entra subito nel mondo delle deliziose crepes con la nuova “crepes maker” in acciaio inossidabile che garantisce alte prestazioni. Questa è infatti dotata di una potenza di 1350 W che consente di preparare il tutto in modo rapido e impeccabile. Grazie al generoso diametro di 38 cm del piatto, potrete fare delle crepes molto grandi e cotte alla perfezione.

La piastra, progettata con attenzione e per essere comoda, è facilmente rimovibile e sicura, offrendo così una pulizia rapida e senza complicazioni grazie alla possibilità di inserirla direttamente in lavastoviglie. Il rivestimento antiaderente della piastra consente inoltre dei risultati ottimali, permettendo un preparato perfetto senza il rischio che possa attaccarsi.

Si può scegliere la temperatura secondo i propri gusti grazie al controllo regolabile, così da ottenere un prodotto più sottile o spesso a seconda delle preferenze. Per una facile esperienza d’uso, ecco anche un pratico rullo spalmatore e una spatola inclusi nel set. La spia luminosa integrata avviserà quando quando la piastra sarà pronta.

Più persone sottovalutano l’acquisto di un prodotto di questo genere, ma potrebbe tornare effettivamente utile. Per la cifra di soli 30,90 € grazie al 23% di sconto, siamo di fronte a qualcosa che in casa deve assolutamente esserci. Ricordiamo che la spedizione è prevista prima di Natale, per cui potrete anche provvedere a fare un bel regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.