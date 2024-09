Ottime notizie per tutti quegli utenti che sono in possesso di un Pixel Watch di prima o seconda generazione. Entrambi gli smartwatch, infatti, possono da questo momento essere aggiornati a Wear OS 5, l’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi indossabili.

Wear OS 5 disponibile anche per Pixel Watch e Watch 2: le novità

La stessa Big G specifica che, come al solito, le tempistiche di rilascio dell’upgrade possono variare in base al modello e all’operatore. Ma non è il caso di starsene lì ad affannarsi per controllare la presenza dell’aggiornamento: quando disponibile, sarà lo smartwatch ad avvisare l’utente.

Wear OS 5, si legge nelle note di rilascio, porta con sé “nuove funzionalità, numerose correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni”. A proposito delle feature, ce ne sono anche alcune fino a poco fa disponibili in esclusiva sui Pixel Watch 3, come la possibilità di passare dalla modalità di utilizzo a elenco a quella a griglia. Quest’ultima ricorda un po’ quella degli Apple Watch, ma c’è una differenza, ovvero che nel caso di Wear OS 5 le icone delle applicazioni sono tutte delle stesse dimensioni.

In aggiunta, gli smartwatch di Big G con qualche anno in più spalle potranno contare anche sulla nuova app Fotocamera, che consente agli utenti di passare facilmente dalla modalità foto a quella video e viceversa, sulla possibilità di utilizzare la Astro Mode abbinata alla modalità Astrografia dei più recenti Google Pixel e, per quanto riguarda l’attività fisica, su nuove metriche per i runner, come “lunghezza del passo” e “tempo di contatto con il suolo”.

Non sai se il tuo Pixel Watch è aggiornato Wear OS 5? Controllare è molto semplice e richiede pochissimi passaggi: apri l’applicazione Impostazioni sul dispositivo, recati in Sistema > Aggiornamento di sistema. Per gli aggiornamenti delle applicazioni bisogna invece affidarsi al Play Store.