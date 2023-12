PixelApp: la soluzione perfetta per il fotoritocco, con software gratuito incluso

Se sei un appassionato di fotografia alla ricerca di strumenti avanzati per trasformare le tue immagini in opere d’arte uniche, PixelApp è la soluzione perfetta.

Questa suite offre una serie di software intuitivi che si adattano alle tue esigenze di fotoritocco, e la cosa migliore è che include anche un software gratuito.

Il primo software in questa eccezionale suite è Magic Collage. Dotato di un motore di elaborazione delle immagini unico, Magic Collage rende la creazione di collage rapida e semplice.

Basta specificare le tue preferenze grafiche, forme e testi, e il software si occuperà del resto in modo automatico, consentendoti di dare vita alle tue idee creative.

Gli altri software PixelApp

La tutela delle tue foto digitali è fondamentale, e Watermark Express è il tuo alleato perfetto. Questo software professionale ti permette di proteggere le tue immagini con testi, informazioni EXIF, immagini o loghi.

Grazie alla funzione di elaborazione batch, puoi proteggere centinaia di foto in pochi minuti, garantendo la sicurezza delle tue opere.

Per gli amanti dei paesaggi, Magic Landscape Filter rende i tuoi scatti più vivaci e colorati, mentre Magic Skin Filter è uno strumento automatico per perfezionare la pelle nei ritratti, garantendo risultati professionali con un solo clic.

Se desideri risparmiare senza compromettere la qualità, PixelApp offre Free Photo Converter, un software gratuito che consente di modificare dimensioni e formato delle tue fotografie in pochi clic. Questa opzione rende la flessibilità del fotoritocco accessibile a tutti.

PixelApp ha dimostrato che per ottenere risultati sorprendenti nel fotoritocco non è necessario spendere fortuna in programmi costosi.

Con la possibilità di acquistare singolarmente o in un’unica soluzione, PixelApp rende il mondo del fotoritocco più accessibile sia dal punto di vista economico che professionale.

