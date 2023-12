Uno dei titoli più apprezzati per Nintendo Switch è Plants vs Zombie: Battel for Neighborville. È un divertente sparatutto con personaggi molto amati della saga di Electronics Arts e oggi è acquistabile su Amazon a soli 19,97€, spedizione compresa. Tutto merito dello sconto immediato del 26%, di cui converrebbe approfittare anche in vista del Natale: un regalo perfetto per chiunque abbia la console di Nintendo.

Il gioco è ambientato nella città fittizia di Neighborville, dove le piante e gli zombi sono ancora una volta in guerra per il controllo della città. I giocatori possono scegliere di giocare come piante o zombi e utilizzare una varietà di personaggi, abilità e armi per affrontare gli avversari.

Benvenuti a Neighborville, dove tutto va a meraviglia, se non fosse che un nuovo conflitto di dimensioni conifere sta fermentando tra i senza cervello e i vegetali! E tu che farai? Darai sfoggio di coltura? Imbratterai le piante? Fai di tutta l’erba uno sfascio in un conflitto tra piante e zombi che ti porterà fino ai confini di Neighborville e ritorno

Il divertente titolo di Electronic Arts include tre modalità di gioco:

Storia : una campagna single-player che segue le avventure di una squadra di piante e zombi che lavorano insieme per fermare un nuovo nemico comune.

: una campagna single-player che segue le avventure di una squadra di piante e zombi che lavorano insieme per fermare un nuovo nemico comune. Gioco libero : i i giocatori possono esplorare liberamente le tre regioni di Neighborville, completando missioni e sconfiggendo nemici.

: i i giocatori possono esplorare liberamente le tre regioni di Neighborville, completando missioni e sconfiggendo nemici. Multiplayer: una varietà di modalità competitive e cooperative per giocare online con altri giocatori.

Con oltre 10 milioni di copie vendute a livello globale, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Complete Edition) ha ricevuto ottimi commenti dalla critica, con elogi per il suo gameplay divertente e coinvolgente, i personaggi ben realizzati e le numerose modalità di gioco.

