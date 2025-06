Play Store introduce nuovo sistema per ridurre acquisti accidentali

Una nuova funzione è stata su Google Play Store con l’obiettivo di ridurre al minimo gli acquisti accidentali.

Google sta introducendo un sistema chiamato Slide to Buy, che sostituisce il tradizionale pulsante di conferma con un gesto di scorrimento. Questa innovazione richiede agli utenti di trascinare un pulsante circolare verso destra per completare l’acquisto, rendendo il processo più intenzionale e sicuro rispetto al passato.

Secondo quanto riportato dal portale specializzato 9to5Google, il nuovo pulsante è accompagnato da un design intuitivo che include due frecce e un’animazione di rimbalzo, pensata per guidare gli utenti meno esperti. Questo approccio semplifica il processo e aggiunge un ulteriore livello di protezione rispetto al precedente metodo di conferma in due passaggi. La funzione è già disponibile nella versione 46.5.19-31 del Play Store, ma il rilascio sarà graduale, essendo gestito lato server.

Play Store, Slide to Buy e non solo: tutte le recenti novità

L’implementazione di Slide to Buy è solo una delle numerose novità che Google sta introducendo nel contesto di un ampio programma di aggiornamenti al Play Store. Tra le altre innovazioni, spiccano il test del design Material 3 Expressive e l’integrazione di una funzione basata sull’Intelligenza Artificiale chiamata Ask Play about this app, alimentata da Gemini.

La decisione di introdurre questa nuova modalità di acquisto risponde direttamente alle preoccupazioni degli utenti riguardo agli acquisti accidentali, un problema particolarmente sentito da chi condivide il proprio dispositivo con bambini. Con un catalogo di applicazioni in continua espansione, garantire che gli utenti possano acquistare in modo consapevole è diventato una priorità per Google.

Un aspetto interessante di questa funzionalità è la sua attenzione al design e all’usabilità. L’animazione di rimbalzo non solo rende il sistema più intuitivo, ma offre anche un feedback visivo che rassicura l’utente sul completamento dell’operazione. Guardando al futuro, resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa innovazione e se diventerà uno standard anche per altre piattaforme di e-commerce digitale. Tuttavia, con l’introduzione di Slide to Buy, Google dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nell’implementazione di soluzioni tecnologiche che migliorano l’esperienza dell’utente, rispondendo in modo proattivo alle loro esigenze e preoccupazioni.