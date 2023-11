Playstation 5 con Final Fantasy XVI in regalo, prezzo bomba su Amazon

Il momento più importante dell’anno per quanto riguarda le offerte di Amazon si sta avvicinando e mancano poche ore all’inizio. Nel frattempo le prime opportunità di grande rilievo cominciano a manifestarsi, come oggi: ecco una Playstation 5 in un bundle da favola per i gamer.

Chiunque volesse acquistare oggi la celebre console potrà farlo approfittando di uno sconto sostanzioso e dell’accoppiata con il gioco Final Fantasy XVI. Amazon consente a tutti di portare a termine l’acquisto con il 19% in meno rispetto al solito, per un cifra pari a 499,99 €. È prevista la spedizione rapida a casa entro domani.

La Playstation 5 è in offerta e regala Final Fantasy

Di offerte così ne arrivano poche sul web, ma oggi è il momento di approfittarne alla grande. La PlayStation 5 nella carrello CD arriva su Amazon con un bunndle di altissimo livello che comprende al suo interno anche il gioco Final Fantasy XVI.

In questo modo chiunque dovesse effettuare l’acquisto sarà già pronto per giocare. Ovviamente è compreso anche un controller Dual Sense in confezione. Pre-installato, gli utenti troveranno il gioco ASTRO’s PLAYROOM.

Ricordiamo che questa versione consente sia di acquistare in maniera digitale i giochi che di acquistarli fisicamente nel classico formato CD.

Si tratta quindi di una grande occasione che va presa assolutamente al volo, siccome raramente capita di trovarla su Amazon. Oggi peraltro grazie allo sconto del 19%, gli utenti potranno avere uno sconto di ben 120 € sul prezzo finale. Si passerà da 619 a 499 €.

Da ricordare che acquistando adesso il prodotto, la spedizione arriverà a casa entro domani 17 novembre. Oltre a questo, qualora dovesse sorgere qualsiasi problematica, non ci sarà alcun problema con la restituzione siccome Amazon ha aumentato il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.