PlayStation 5 Digital su Amazon con consegna PRIMA di Natale

A ruba su Amazon la console più ambita degli ultimi anni. Si tratta di PlayStation 5 Digital, ora acquistabile con disponibilità immediata a 449,98€ (spedizione compresa) e soprattutto con consegna garantita prima di Natale. Il regalo perfetto per chiunque coltivi la passione per i videogiochi.

PlayStation 5 Digital su Amazon con consegna garantita prima di Natale

L’ultima arrivata di casa Sony è una console alimentata da una CPU AMD Zen 2 a 8 core e una GPU AMD RDNA 2 personalizzata, che consente di ottenere una grafica eccezionale e prestazioni di gioco fluide. È munita poi di una memoria GDDR6 a 16 GB e un’unità SSD ad alta velocità da 825 GB, che si traduce in una riduzione drastica dei tempi di caricamento del gioco.

PlayStation 5 supporta la risoluzione 4K a 120 FPS e nuove funzionalità, tra cui il ray tracing hardware, la tecnologia haptic feedback, i grilletti adattivi e l’audio 3D. La tecnologia haptic feedback, ad esempio, permette ai giocatori di percepire sensazioni tattili, come la vibrazione delle corde di un’arco o il rinculo di un’arma.

Da segnalare ci sono anche un’interfaccia utente aggiornata e gradite feature come la possibilità di giocare a titoli della precedente generazione di PlayStation tramite la retrocompatibilità. Spicca poi il controller DualSense, che offre una maggiore sensibilità e precisione rispetto ai precedenti controller DualShock.

È importante precisare che quella attualmente disponibile su Amazon (venduta e spedita dal colosso di Seattle) è la versione Digital, cioè quella sprovvista del lettore fisico. Non che sia chissà quale mancanza: lo store di PlayStation è vastissimo e spesso vengono proposti sconti per risparmiare. E poi ci sono anche giochi da scaricare gratuitamente fin da subito, come Fortnite e Call of Duty Warzone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.