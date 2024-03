PlayStation 5 Slim in OFFERTA: fatti travolgere dal divertimento

Dimensioni più compatte, stessa potenza, stessa esperienza videoludica. PlayStation 5 Slim è una versione rivisitata della console di gioco di punta di Sony e ha fatto subito breccia nei cuori degli appassionati. Oggi la puoi acquistare in offerta a soli 459,90€ su eBay, spedizione compresa.

La console è venduta da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e quasi 5000 recensioni.

PlayStation 5 Slim è più compatta ma offre le stesse incredibili performance: acquistala in offerta su eBay

Giunta nello stivale solo pochi mesi fa, la console di Sony dal form factor compatto è al centro di promozione davvero niente male. E se ti stai chiedendo perché il colosso tech l’abbia realizzata, c’è una risposta anche per questo: «Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori, i nostri team ingegneristici e di design hanno collaborato per creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità».

Una volta tirata fuori dalla sua confezione, noterai un look leggermente diverso. PlayStation 5 Slim ha infatti un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% in meno rispetto al modello precedente (si parla della versione con lettore in questo caso). Oltre alle dimensioni più contenute, c’è un modifica anche riguardante i pannelli: sono quattro e i due superiori sono lucidi.

Per quanto riguarda le prestazioni, come già anticipato, non è cambiato nulla. Al pari del primo modello, la versione Slim resta un il punto di riferimento per quei videogiocatori che desiderano avventure immersive, divertenti, coinvolgenti, da condividere in multiplayer (online o in locale), quando possibile.

Non è però da dimenticare un gradito upgrade dello spazio d’archiviazione interno, che passa dai poco più di 800GB del primo modello all’1TB della nuova veste Slim.