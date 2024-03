Nuova allettante offerta per PlayStation 5 Slim, la versione più compatta della console di ultima generazione di Sony. Su Amazon la versione Standard è infatti scontata del 14% e costa quindi solo 472 euro anziché 549,90 euro. Al momento della stesura di questo articolo, il prodotto risulta venduto e spedito da Amazon.

PlayStation 5 Slim ti aspetta in offerta su Amazon: risparmia subito il 14% sulla console più desiderata

Uscita sul finire del 2023, come già anticipato PlayStation 5 Slim rappresenta l’evoluzione della console di nuova generazione di Sony. Con un design più compatto ed elegante, consumi energetici ridotti e alcune funzionalità migliorate, la Slim si propone come una scelta interessante per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco senza alcun compromesso.

Rispetto al modello originale, la PS5 Slim vanta un volume ridotto del 30%, rendendola più facile da posizionare in qualsiasi ambiente. Le linee pulite e minimaliste, con un corpo bianco opaco e una fascia nera lucida, conferiscono alla console un’estetica moderna e ricercata. Il peso è stato leggermente ridotto, rendendola più facile da trasportare.

Se le dimensioni sono diverse, restano invece invariate le performance. La console può infatti contare su un SSD ultraveloce (leggermente più capiente, è da 1TB), sull’audio 3D Tempest, sul gaming ad altissima risoluzione e frame rate elevato e così via.

La versione attualmente in offerta a 472€ include il lettore Blu-Ray 4K e questo significa che è possibile giocare anche utilizzando i giochi su copie fisiche. Una splendida notizia per quei collezionisti che non hanno alcuna intenzione di passare al digitale.

All’interno della confezione, poi, è incluso è il controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi, che offrono un livello di realismo ed immersione senza precedenti.