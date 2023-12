PlayStation 5 Slim a 499,99€ su eBay: scorte in esaurimento

Hai atteso questo momento a lungo ma non hai alcuna intenzione di spendere la cifra suggerita da Sony? Nessun problema, perché la nuova PlayStation 5 Slim (modello Standard, con lettore) è attualmente disponibile a 499,99€ su eBay, spedizione compresa. La console è venduta da pskmegastore, venditore professionale con 96,7% di feedback positivi, quindi si può procedere all’acquisto in totale sicurezza.

PlayStation 5 Slim è realtà: acquistala a prezzo scontato su eBay (anche a rate con PayPal)

Annunciata diverse settimane fa, la console di Sony nella nuova veste è acquistabile da questo momento anche nello stivale. «Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori, i nostri team ingegneristici e di design hanno collaborato per creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità», dichiara il colosso nipponico.

Ma quali sono per l’esattezza le caratteristiche di questa nuova forma? PlayStation 5 Slim ha un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% in meno rispetto al modello precedente (si parla della versione con lettore in questo caso). Oltre alle dimensioni più contenute, ci sono novità per i pannelli: sono quattro e i due superiori sono lucidi.

In termini di prestazioni invece non cambia nulla. È la solita, potentissima console che sta regalando spettacolari esperienze di gaming a milioni di giocatori con titoli in esclusiva (come Marvel’s Spider-Man 2) e amati giochi gratuiti e non come Fortnite, EA FC24 e Call of Duty.

Dando un’occhiata alla scheda tecnica, c’è solo da segnalare un gradito upgrade dello spazio d’archiviazione interno, che passa dai poco più di 800GB del primo modello all’1TB della nuova veste Slim.

