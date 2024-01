Dimensioni più contenute, look leggermente rivisto e stessa potenza di sempre. La nuova PlayStation 5 Slim ha conquistato in un batter d’occhio la community videoludica e oggi, senza ombra di dubbio, conquisterà nuovi gamer. Sì perché la console di Sony è acquistabile a meno di 450 euro su eBay, con spedizione rapida e soprattutto gratuita. Basta utilizzare il codice CASA24 al momento del pagamento per ottenere lo sconto.

Venduta e spedita da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 126.000 recensioni. Con la promo odierna, il costo è di 447,74€.

In questo caso è venduta e spedita da pskmegastore, venditore professionale con 96,3% di feedback positivi e oltre 2.000 recensioni. Con il codice CASA24, il costo è di 449,10€.

NB: il codice sconto CASA24 scade il 4 febbraio 2024. Tuttavia, essendo la console di Sony una delle più ambite, è consigliabile concludere l’acquisto il prima possibile.

PlayStation 5 Slim: con il codice promo eBay costa meno di 450€

Presentata nel corso della seconda metà del 2023, la console di Sony di ultima generazione dal form factor compatto è al centro di un’ottima promozione. Ma perché è stata realizzata? «Per soddisfare l’evoluzione delle esigenze dei giocatori, i nostri team ingegneristici e di design hanno collaborato per creare una nuova forma che offra più scelta e flessibilità», ha rivelato Sony.

Numeri alla mano, PlayStation 5 Slim ha un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% in meno rispetto al modello precedente (si parla della versione con lettore in questo caso). Oltre alle dimensioni più contenute, ci sono novità per i pannelli: sono quattro e i due superiori sono lucidi.

Per quanto riguarda le prestazioni, non è cambiato nulla. È la solita, potentissima console che sta regalando spettacolari esperienze videoludiche a suon di acclamate esclusive (Marvel’s Spider-Man), giochi gratuiti (Fortnite su tutti) e titoli a pagamento ma con milioni di utenti attivi, come EA FC24.

Infine, c’è da segnalare un un gradito upgrade dello spazio d’archiviazione interno, che passa dai poco più di 800GB del primo modello all’1TB della nuova veste Slim.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.