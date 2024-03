Vuoi sapere qual è uno degli oggetti di maggior tendenza in questo momento su eBay? Senza alcuna sorpresa, è PlayStation 5 Slim, che oggi puoi acquistare a soli 429,90 euro inserendo il codice promozionale PSPRMAR24 al momento del pagamento. La console di Sony è molto richiesta, quindi meglio concludere in fretta l’affare.

La console è venduta da cellularpoint, venditore professionale con 100% di feedback positivi e quasi 5000 recensioni.

PlayStation 5 Slim in offerta su eBay: la richiesta è altissima

Giunta nello stivale solo pochi mesi fa, la console di Sony dal form factor più compatto è la protagonista dell’ottima promo eBay in questione.

Una volta tirata fuori dalla sua confezione, noterai un look leggermente diverso. PlayStation 5 Slim ha infatti un volume ridotto di più del 30% e pesa il 18% in meno rispetto al modello precedente (si parla della versione con lettore in questo caso).

Oltre alle dimensioni più contenute, c’è un modifica anche riguardante i pannelli: sono quattro e i due superiori sono lucidi.

Per quanto riguarda le performance, non è cambiato nulla. Al pari del primo modello, la versione Slim resta un il punto di riferimento per quei videogiocatori che desiderano avventure immersive, divertenti, coinvolgenti, da condividere in multiplayer (online o in locale), quando possibile.

Non è però da dimenticare un gradito upgrade dello spazio d’archiviazione interno, che passa dai poco più di 800GB del primo modello all’1TB della nuova veste Slim.

Ricorda che la spedizione è completamente gratuita (con spedizione in 2 giorni lavorativi) e che per ottenere lo sconto di 35 euro è necessario inserire il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento.