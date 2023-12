POCO F4 GT 5G, un super smartphone con Snapdragon al 37% di sconto

Uno degli smartphone più sottovalutati degli ultimi anni è sicuramente il POCO F4 GT 5G, dispositivo che in molti invece hanno acquistato. Stiamo parlando di un prodotto che vanta caratteristiche tecniche da top di gamma assoluto, come ad esempio una tripla fotocamera, un processore Snapdragon e molto altro ancora.

La versione oggi in vendita è dotata addirittura di Alexa, per cui fornirà grandi performance semplicemente usando la voce. Il POCO F4 GT 5G è disponibile su Amazon con un ottimo sconto grazie all’offerta a tempo diramata in queste ore. Chiunque fosse interessato potrà acquistarlo nella colorazione Cyber Yellow a soli 374,21 €, grazie al 37% di sconto. Sarà a casa vostra entro giovedì 28 dicembre se acquistato oggi.

Su Amazon torna il POCO F4 GT 5G, ecco le specifiche

Il display AMOLED di questo smartphone è da 6,67″ con risoluzione in QHD, peraltro con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. L’hardware parte con un processore Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM al suo fianco e 256 GB di memoria interna.

La fotocamera è tripla con risoluzione massima da 64 MP e la batteria è da 4700 mAh con HyperCharge da 120W.

Chi non aveva mai avuto modo di scoprire le caratteristiche tecniche di questo spettacolare smartphone, oggi potrà restare a bocca aperta. Il POCO F4 GT 5G non manca veramente in nulla, a partire dall’estetica fino ad arrivare alla batteria. Tutti gli aspetti che sono stati descritti tra le caratteristiche tecniche ne fanno un vero top di gamma, peraltro a prezzo straordinariamente basso. Oggi costa il 37% in meno su Amazon per un prezzo finale di 374,21 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione sarà a casa vostra il 28 dicembre.

