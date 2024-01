Poco più di 100 EURO per un Samsung con tripla fotocamera su eBay

Oltre a guardare i soliti siti e-commerce, non bisogna dimenticarsi del capostipite assoluto che è eBay. Tra le sue fila tutti i giorni è possibile trovare prezzi stratosferici, grazie ai tanti venditori che popolano il portale. Disponibile in sconto oggi c’è il Samsung Galaxy A14, prodotto davvero ottimale per chi non chiede molto al mondo degli smartphone.

Pur non essendo per nulla costoso, questo dispositivo mobile garantisce comunque la presenza di un ampio schermo, di una tripla fotocamera e della grande qualità tipica del brand sud coreano. Lo sconto del 32% disponibile oggi su eBay garantisce un prezzo di soli 129,90 €. Basterà attendere solo due giorni per ricevere lo smartphone a casa.

Arriva in sconto l’A14, il piccolo di Samsung con tripla fotocamera

Dotato di un ampio schermo da 6,6″ di ampiezza in full HD+, questo Samsung Galaxy A14 si mostra davvero bene esteticamente. A livello hardware non gli manca veramente nulla visto che ci sono 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. La tripla fotocamera mostra il sensore principale da 50 MP, mentre per quanto riguarda la batteria ci sono 5000 mAh.

Quando di mezzo c’è Samsung, l’attenzione degli utenti ovviamente è massima in quanto parliamo di uno dei brand leader assoluti insieme ad Apple. In occasione di questa grande offerta, il pubblico non può fare altro che restare di stucco: su eBay infatti il Samsung Galaxy A14 costa oggi il 32% in meno.

Questo significa una sola cosa: una riduzione del prezzo di ben 60 €, per un totale di 129,90 €. Non mancano le garanzie, visto che si tratta di eBay e soprattutto non manca la spedizione veloce in due giorni una volta acquistato il prodotto. Ricordiamo che la quantità disponibile è limitata, per cui affrettatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.