POCO X6 5G con 12 GB di RAM in offerta lampo su Amazon

Il gran numero di smartphone presente su Amazon può mandare perennemente in confusione gli utenti che ne cercano uno. Per non sbagliare, tenendo conto di un budget parzialmente limitato e di caratteristiche tecniche di grandi livello livello, si può scegliere questo POCO X6 5G.

Siamo al cospetto di un dispositivo che in molti ignorano, siccome non è sempre disponibile. Le sue caratteristiche però lasciano pensare molto ad un top di gamma, sebbene non lo sia. L’ampio schermo ma soprattutto i 12 GB di RAM risultano più che invitanti.

Oggi il prezzo del dispositivo su Amazon scende del 3% toccando i 289,90 € per questa offerta a tempo.

Il POCO X6 5G è in sconto su Amazon, ecco le caratteristiche tecniche

Con un ottimo display Flow AMOLED CrystalRes da 6,67″, questo POCO X6 5G è un vero capolavoro. Non ci sono bordi e quando si passa sul retro si nota subito la tripla fotocamera da 64 MP.

Passando la batteria, si tratta di un’unità da ben 5000 mAh con ricarica rapida. Il processore invece è uno Snapdragon 7s Gen2.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche potrebbero essere molti gli utenti a pensare di acquistare questo prodotto. Effettivamente col passare degli anni il brand POCO ha fatto tanta strada, fino ad arrivare a superare Xiaomi, da cui nasce, almeno secondo le preferenze degli utenti. Qualcuno vede in questi smartphone quella vena premium di cui tutti necessitano quando cercano un nuovo dispositivo mobile.

Il POCO X6 5G è probabilmente il compromesso adatto per chi non vuole spendere molto avendo però tutte le specifiche tecniche di spessore che si desiderano. Oggi, se il prezzo è così accessibile, il merito è di Amazon che in esclusiva fornisce questo prodotto al suo pubblico. Grazie al 3% di sconto disponibile oggi, il costo finale scende a 289,90 € con questa offerta a tempo. Ci sono due anni di garanzia e inoltre la spedizione entro lunedì.

