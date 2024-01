POCO X6 Pro con 512 GB di memoria regalato su Amazon (-10%)

Il brand POCO, nato da una costola del colosso Xiaomi, ad oggi è uno dei migliori nel mondo degli smartphone cinesi. Le sue peculiarità sono note a tutti: il marchio vuole in ogni modo offrire performance e anche un gran risparmio. Il POCO X6 Pro incarna alla grande queste caratteristiche e oggi arriva anche in sconto su Amazon.

Il prodotto, dotato di uno schermo davvero importante e di ottime specifiche hardware, gode oggi di un 10% di sconto che gli utenti troveranno in esclusiva solo sul famoso sito e-commerce. Il prezzo finale sarà di 379,90 €.

Lo smartphone POCO X6 Pro su Amazon è in sconto, le specifiche tecniche

Partendo da un meraviglioso display da 6,67″ di tipo Flow AMOLED con 120 Hz di refresh rate e risoluzione in QHD, questo POCO X6 Pro non smette di stupire. L’hardware vedere un processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

La batteria è da ben 5000 mAh con ricarica super rapida mentre le tre fotocamere posteriori arrivano ad una risoluzione massima di 64 MP. L’estetica è da vero top di gamma, sebbene il suo prezzo non lo sia.

Volevate un top di gamma ma il vostro budget non è in grado di sostenere questa spesa? Nessun problema, visto che c’è questo POCO X6 Pro in offerta su Amazon. Le sue caratteristiche sono praticamente accomunabili a quelle di un flagship di altre aziende, ma con un prezzo molto più vantaggioso. Oltre a godere di un taglio di memoria molto ampio, sono tante altre le caratteristiche che gli rendono giustizia.

Il POCO X6 Pro è oggi disponibile sul celebre sito e-commerce con uno sconto del 10% e con un prezzo di 379,90 €. Ricordiamo che gli anni di garanzia sono due e che la spedizione veloce lo porterà a casa vostra entro lunedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.