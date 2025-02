Podcast su YouTube: superato un miliardo di ascoltatori al mese

Nonostante YouTube non sia una piattaforma nata per podcast, sta comunque diventando un punto di riferimento per gli appassionati di tali contenuti.

Secondo quanto sostenuto dal noto servizio di streaming, il numero di utenti mensili che fruiscono di podcast ha superato un miliardo. Di fatto, si tratta di un numero di gran lunga superiore a quanto fatto registrare da Spotify.

Nel 2023, infatti, il concorrente di YouTube ha affermato di avere 100 milioni di ascoltatori abituali di podcast, evidenziando come mezzo miliardo di persone aveva ascoltato almeno un podcast sulla sua piattaforma dal 2019, periodo in cui tali contenuti hanno vissuto il loro boom.

I numeri di YouTube sembrano però impressionanti: di fatto, circa un essere umano su otto, ha ascoltato almeno un podcast sulla piattaforma di recente.

Il successo dei podcast su YouTube è in gran parte merito dell’abilità dei creator

Il taglio di questo prestigioso traguardo è gran parte merito dei podcaster.

Affermarsi in un settore come quello dello streaming video, richiede capacità di intrattenimento non da poco. Gli youtuber che lavorano in questo contesto, non possono far valere il forte impatto visivo dei video.

Non solo: va anche considerato che creare un video YouTube richiede molto tempo e, in caso di delega a collaboratori, il costo per singolo contenuto può essere elevato.

Va comunque considerato che la piattaforma, mese dopo mese, sta aggiungendo sempre nuovi strumenti utili per chi lavora su YouTube. La funzione che permette la creazione di short esclusivi, per esempio, può essere un fattore utile per fidelizzare i follower.

Un’altra implementazione molto interessante riguarda Brainstorm with Gemini, strumento basato sull’Intelligenza Artificiale utile per gli youtuber che si trovano a corto di idee per realizzare nuovi video (o podcast).