Pokémon: carte vendute a più di 50.000€, scoppia di nuovo il fenomeno

Probabilmente alcune generazioni ricorderanno l’hype di un fenomeno che sembra essere tornato in voga in questi mesi: quello delle carte Pokémon. Stando a quanto riportato, sono diverse le persone che si stanno occupando di collezionare quelli che potrebbero rivelarsi veri e propri cimeli, magari tirando in ballo qualche carta conservata dal passato. Un chiaro esempio può essere una carta Trofeo Pikachu, autentico simbolo dei Campionati Mondiali Pokémon TCG del 2018.

Questa infatti è stata messa all’asta su Catawiki lo scorso 6 dicembre e sarà acquistabile fino al 21 dicembre. La carta, considerata una delle più rare e preziose, è stata valutata oltre 50.000€ e, essendo all’asta, potrebbe arrivare a valere molto di più.

Un gioiello unico nel suo genere: è questa la carta Pokémon del momento

Questa carta è molto più di un semplice oggetto da collezione. Prodotta in appena 15 esemplari ogni anno, è stata data in premio ai vincitori dei Campionati Mondiali TCG. Mickael Mole, esperto Pokémon di Catawiki, sottolinea come le carte trofeo rappresentino il massimo prestigio nel collezionismo Pokémon. Questa in particolare, con il suo design esclusivo e un punteggio di “quasi perfetta” (9 su 10) certificato da Beckett, è un pezzo davvero speciale.

Il boom del mercato Pokémon

Nel 2023, una Carta Trofeo simile a quella in questione è stata venduta per 70.000 sterline. In altri casi si è andati addirittura oltre, con interi set di carte ancora più rari, come quelli del primo torneo del 1997, che sono stato venduti addirittura arrivando fino a 800.000 dollari. Inoltre, secondo Catawiki, il mercato delle carte Pokémon ha registrato un aumento del 140% nelle vendite rispetto all’anno precedente.

Con l’asta della Carta Trofeo Pikachu, il collezionismo Pokémon dimostra ancora una volta di essere molto più di una semplice moda. Oggetti come questo sono veri e propri investimenti, oltre che testimonianze della storia di un fenomeno globale. Non resta che attendere il 21 dicembre per scoprire quale sarà la cifra finale di questa incredibile vendita.