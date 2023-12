Il Polar Ignite 2 è in offerta su Amazon: notifiche, salute, fitness

La categoria degli smartwatch è molto, molto popolata e – proprio per questo motivo – c’è il rischio di perdere offerte vantaggiose. Come quella odierna. Attualmente su Amazon è acquistabile ad un ottimo prezzo il Polar Ignite 2, dispositivo indossabile dal look originale e con tutte le feature per monitorare fitness e salute.

Il Polar Ignite 2 è in offerta su Amazon: è il partner ideale per chi svolge attività fisica

Il Polare Ignite 2 ha un design elegante e sportivo. Il quadrante è da 1,3 pollici e ha una risoluzione di 240 x 240 pixel. Il vetro è in zaffiro, che è un materiale molto resistente ai graffi, il corpo invece è in policarbonato e silicone.

La batteria è di certo nella lista dei pro, garantendo un’autonomia di addirittura 5 giorni con un singolo ciclo di ricarica. Usando invece in modalità allenamento si arriva alle 20 ore.

Ma qual è il lato smart del dispositivo da polso di Polar? L’indossabile monitora la frequenza cardiaca, integra un GPS per tracciare l’attività all’aperto (corsa, ciclismo e nuoto, ad esempio), monitora la qualità del sonno (durata, profondità, fasi), monitora il recupero attraverso la lettura dei dati del sonno e della frequenza cardiaca e – ovviamente – traccia gli allenamenti.

Infine, abbinato al proprio smartphone, consente la ricezione delle notifiche delle principali app (WhatsApp, Messaggi, Telefono e così via) e permette di controllare la riproduzione della musica, immancabile durante gli allenamenti.

