Polar Pacer Pro, lo smartwatch con 113 € di sconto su Amazon

Tutti gli amanti dello sport dovrebbero valutare l’acquisto di uno smartwatch dedicato. Ecco ad esempio il Polar Pacer Pro, dispositivo leggero, utile e soprattutto molto per performante.

Amazon propone il dispositivo con il 13% di sconto per un prezzo totale di 206,99 €. Ci sono due anni di garanzia.

Il Polar Pacer Pro è un portento, ecco le specifiche dello smartwatch

Questo Polar Pacer Pro è un ottimo smartwatch in grado di dedicarsi in particolare modo al fitness. Possiede infatti oltre 150 modalità di sport al suo interno che consentono di monitorare, analizzare ed anche migliorare i propri allenamenti oltre che le prestazioni. Il GPS è molto accurato e la batteria dura davvero tanto. Il nuovo design dell’antenna consente infatti di monitorare tutti i movimenti con una precisione eccezionale, garantendo inoltre fino a 100 ore di allenamento.

C’è inoltre un’applicazione automatica per il sonno e per il recupero, in modo da capire come il proprio corpo si riprende durante la notte. Questo avviene con il monitoraggio della qualità, della durata e del tempo trascorso in ogni fase del sonno.

Venendo al display, la luminosità è eccezionale e garantisce la lettura perfetta di ogni informazione in qualsiasi condizione di luce. Sullo schermo saranno visualizzabili tutte le statistiche e tutte le informazioni raccolte.

Prodotti del genere sono destinati soprattutto agli amanti dello sport e del fitness, anche se il Polar Pacer Pro è in grado di ricevere notifiche di ogni genere. L’obiettivo dell’azienda è quello di consentire agli utenti di avere sempre sotto controllo la situazione. Oggi Amazon garantisce il 13% di sconto permettendo a tutti un buon risparmio per un prezzo finale di 206,99 €.

