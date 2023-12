Polaroid Go 2 RED in sconto su Amazon, costa pochissimo oggi

Se non ve ne eravate accorti, su Amazon è ritornata la Polaroid Go Generation 2. La fotocamera, in grado di scattare foto e di stamparle all’istante tramite la parte inferiore, giunge in colorazione rossa e con tante specifiche ottime.

Il prezzo oggi su Amazon scende del 10% e si ferma ad 89,99 € concedendo anche due anni di garanzia agli utenti.

La Polaroid Go 2 è in promo, ecco cosa sa fare

Se non avete mai avuto a che fare con questa nuova fotocamera Polaroid, dovete sapere che è una delle migliori nel suo ambito. È molto bella esteticamente essendo piccola ma in grado di creare dei grandi scatti. È stata creata con lo scopo di salvaguardare l’ambiente, siccome è stato utilizzato il 30% di plastica riciclata.

Venendo alle specifiche, consente di aggiungere più qualità alla vostra visione creativa utilizzando la funzione a doppia esposizione, peraltro molto semplice da mettere in pratica. Oltre a questo è dotata di un timer automatico e della funzionalità selfie ready. Quest’ultima consente infatti di trovare la luce con lo specchio riflettente per effettuare un autoscatto e per scegliere la posa giusta.

La qualità dell’immagine è nettamente migliorata con questa Go Generation 2. La fotocamera è stata arricchita infatti con un’ampia gamma di aperture ed un sensore di luce più preciso. Anche le impostazioni di esposizione sono più avanzate rispetto al solito. Da ricordare che questa Polaroid Go 2 necessita di un nuovo formato di pellicola.

Da sempre le fotocamere di Polaroid sono oggetto del desiderio di tantissimi utenti e anche questa volta la Go Generation 2 ha colto nel segno. Sono davvero molte le persone che volevano acquistarla ed ora che è in sconto non se ne può fare a meno. Il prodotto costa infatti oggi il 10% in meno per un prezzo totale di 89,99 € con due anni di garanzia. La spedizione è prevista entro domani o al massimo dopodomani.

